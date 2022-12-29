أوضح برنامج سكني التابع لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، أنه لا يحق للزوجين التقديم بطلب لكل منهما للحصول على الدعم السكني، بالإضافة إلى السماح لأحدهما فقط بتقديم طلب.

وأشار برنامج سكني، إلى أنه في حال تم تقديم طلب لكل من الزوج و الزوجة، يتم تغيير الاستحقاق للاثنين إلى “غير مستحق”، و يتطلب من أحدهما التنازل عن الاستحقاق للطرف الآخر.

وتابع أنه بعد إتمام عملية التنازل، يجب الدخول على حساب المتنازل له، ثم النقر على أيقونة “التحقق من حالة الاستحقاق”، وبذلك سيتم نقل الاستحقاق.