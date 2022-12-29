وصل إجمالي الشكاوى والبلاغات المرصودة من المستهلكين بالأسواق 16.610، حيث رصد 4618 متجرا مخالفا، وتنفيذ 16 دورة تدريبية، و6 تدريبا تعاونيا.

وأوضح تقرير جمعية المستهلك للعام الماضي، ارتفاع العائد الاقتصادي الذي بلغ 204.935 ريالا في مسار القطاع غير الربحي عبر التطوع.

كما وصل عدد المتطوعين 268 متطوعا ومتطوعة، وبلغ عدد المستخدمين الجدد في تطبيق فاتورتي 16.477 مستخدما، وعدد الفواتير 21.949 فاتورة.