أكد فاليري ستيبانوف، رئيس مركز T1 لأمن المعلومات، أن هناك خروقا دقيقة في الاستخدام الآمن لـ Telegram و Whatsapp ، فإذا كان الشخص لا يعرفها فقد يقع ضحية للمتسللين والمتجسسين.

وقال الخبير الروسي، أنه توجد في شبكة Telegram وظيفة “التجسس” بحثاً عن أشخاص مقربين، مضيفًا: “يتمكن المحتالون باستخدام هذه الوظيفة من كتابة نص كامل، من شأنه تتبع حركات الشخص المعني بدقة”.

وأشار إلى أن الطريقة الوحيدة لتجنب هذا التعقب هي عدم استخدام هذه الوظيفة في جهازك الجوال، مضيفًا أنه سنويا تكتشف في WhatsApp نقاط ضعف عديدة، تسمح بالإضافة إلى تحديد الموقع الجغرافي، بجمع كمية هائلة من المعلومات، عن عمليات الشراء والمدفوعات ورقم الهاتف وعنوان البريد الالكتروني وغيرها من الأمور الشخصية.

وأضاف بالتالي يمكن للمتسلل بهذه الطريقة تهديد الشخص المعني بنشر هذه المعلومات إذا لم ينفذ ما يطلب منه، ناصحًا بعدم الرد على رسائل ودعوات للمحادثة من جهات مجهولة، لأن المتسللين يستخدمون هذه الطريقة، للحصول على المعلومات الشخصية والمصرفية وغيرها وتحقيق مبتغاهم.