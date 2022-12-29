رد الإعلامي الرياضي وليد الفراج على رسالة موجهة إليه عبر هاشتاج البرنامج من أحد المتابعين بشأن تحيزه ضد الأهلي وتهبيطه وعدم فتح ملف ماجد النفيعي.
وقال الفراج :” ماجد النفيعي ليس فاشلا هو رئيس محترم ولديه تجربة سابقة في النادي الأهلي” مضيفاً ” الأهلي هبط لأن البنزين “خلص”.
#وليد_الفراج: ماجد النفيعي رئيس يملك تجربة .. #الأهلي هبط لأن البنزين "خلص" @ShahidVOD
#اكشن_اكسترا
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— أكشن مع وليد (@ActionMa3Waleed) December 28, 2022
ردوا له محطة بنزين خالد بن عبدالله.