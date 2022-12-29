رد الإعلامي الرياضي وليد الفراج على رسالة موجهة إليه عبر هاشتاج البرنامج من أحد المتابعين بشأن تحيزه ضد الأهلي وتهبيطه وعدم فتح ملف ماجد النفيعي.

وقال الفراج :” ماجد النفيعي ليس فاشلا هو رئيس محترم ولديه تجربة سابقة في النادي الأهلي” مضيفاً ” الأهلي هبط لأن البنزين “خلص”.