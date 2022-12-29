أكد الناقد الرياضي عبدالعزيز الزلال أن نادي الهلال في أصعب موسم له في العقد الأخير .

وقال “الزلال ” خلال مداخلة على برنامج “أكشن مع وليد” :” إذا لم يحقق ⁧‫النصر‬⁩ الدوري حاليًا والهلال‬⁩ بهذه الظروف فمتى سيحقق الدوري .”

وعلّق رئيس ضمك السابق، صالح أبو نخاع على الزلال قائلاً:” في شباب وفي اتحاد”، لافتًا أن الاتحاد حاضر في كل وقت وسارق الأضواء كلها، والشباب فنيًا من أفضل الأندية.

وأضاف الزلال:” أن الاتحاد هو الأفضل والأمتع في هذا الموسم “، مُشيرًا إلى أنه مكينة أهداف .