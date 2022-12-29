أكد الناقد الرياضي عبدالعزيز الزلال أن نادي الهلال في أصعب موسم له في العقد الأخير .
وقال “الزلال ” خلال مداخلة على برنامج “أكشن مع وليد” :” إذا لم يحقق النصر الدوري حاليًا والهلال بهذه الظروف فمتى سيحقق الدوري .”
وعلّق رئيس ضمك السابق، صالح أبو نخاع على الزلال قائلاً:” في شباب وفي اتحاد”، لافتًا أن الاتحاد حاضر في كل وقت وسارق الأضواء كلها، والشباب فنيًا من أفضل الأندية.
وأضاف الزلال:” أن الاتحاد هو الأفضل والأمتع في هذا الموسم “، مُشيرًا إلى أنه مكينة أهداف .
عبدالعزيز الزلال: إذا لم يحقق #النصر الدوري حاليًا و #الهلال بهذه الظروف فمتى سيحقق الدوري ؟
صالح أبو نخاع: لا تُبعد #الشباب و #الاتحاد عن المنافسة @ShahidVOD
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— أكشن مع وليد (@ActionMa3Waleed) December 28, 2022
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