حدث انقطاع كبير في موقع تويتر، أمس الأربعاء، حال دون وصول عشرات الآلاف من المستخدمين على مستوى العالم إلى منصة التواصل الاجتماعي الشهيرة أو استخدام ميزاتها الرئيسية.

وأبلغ أكثر من عشرة آلاف مستخدم عن مشاكل في الوصول إلى موقع التواصل الاجتماعي في الولايات المتحدة اعتبارا من الساعة 7:40 مساء بالتوقيت الشرقي. واشتكى بعض المستخدمين أيضا من أن إشعارات تويتر الخاصة بهم لا تعمل.

وتأثر نحو 2500 من اليابان وقرابة 2500 من بريطانيا، بذلك الانقطاع في ذروته، ولم يرد موقع تويتر بعد على طلب للتعليق، وتُظهر صفحة الحالة الخاصة بشبكة التواصل الاجتماعي أن جميع الأنظمة تعمل.