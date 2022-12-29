أوضح فضيلة الشيخ سعد الخثلان أن من يقرأ القرآن دون تجويد، له أجر ذلك داعياً من يفعل ذلك بالاستمرار في ذلك العمل الصالح

وقال الخثلان :” من يقرأ القرآن بدون تجويد أو ترتيل فهو أيضا على أجر المهم هو عدم إسقاط شئ من الحروف وأما التجويد فهو مستحب وليس واجباً”