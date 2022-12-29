أوضح فضيلة الشيخ سعد الخثلان أن من يقرأ القرآن دون تجويد، له أجر ذلك داعياً من يفعل ذلك بالاستمرار في ذلك العمل الصالح
وقال الخثلان :” من يقرأ القرآن بدون تجويد أو ترتيل فهو أيضا على أجر المهم هو عدم إسقاط شئ من الحروف وأما التجويد فهو مستحب وليس واجباً”
من يقرأ القرآن دون تجويد، هل له أجر
الشيخ د. سعد الخثلان: نعم ونقول لمن يفعل ذلك استمر @saad_alkhathlanhttps://t.co/LzmLHxgrH1#يستفتونك#الرسالة pic.twitter.com/ofqj0fnXfM
— قناة الرسالة (@alresalahnet) December 28, 2022
أقرأ القرآن على ما تستطيع و لكن بتدبر و تفكر و بدون تغيير في لفظ الحروف كما نسمع من بعض أخوتنا المصريين بتغير حرف الثاء إلى ساء !! مرة صل بنا مصري صلاة المغرب في مصلى أحد الفنادق و قرأ سورة القارعة و قال (كالفراش المبسوس) فصححت لهُ الكلمة المبثوث ولم يعرني أي أهتمام و واصل قرائته السورة و عقب الصلاة حدثتهُ جانياً و قلت لهُ هذا لا يجوز يا باشا هههههههههههه