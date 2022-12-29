أعلنت إدارة تعليم مكة المكرمة عن تعليق الدراسة في جميع المدارس المسائية، اليوم الخميس، بسبب الأحوال الجوية.

وقالت في تغريدة على حسابها عبر “تويتر”: بناءً على ما ورد من المركز الوطني للأرصاد وحرصًا على سلامة الطلاب والطالبات والهيئة التعليمية والإدارية؛ فقد تقرر تعليق الدراسة الحضورية في جميع المدارس المسائية ومنسوبي ومنسوبات مدارس ‎تعليم مكة .

وأشارت إلى أنه سيكون الدوام اليوم ‎الخميس 5 / 6 / 1444 عبر منصة مدرستي.

كما أعلنت إدارة تعليم جدة أيضًا عن تعليق الدراسة الحضورية اليوم الخميس في جميع المدارس المسائية ومدارس التعليم المستمر للطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم في جدة ورابغ وخليص، وسيكون الدوام عبر منصة مدرستي.

وجاء ذلك بناءً على ما ورد من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع.

يُذكر أن المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد، تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق عسير والباحة ومكة المكرمة.