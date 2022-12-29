كشفت الشرطة الكمبودية، اليوم الخميس، عن مصرع 10 أشخاص وإصابة 30 آخرين، الليلة الماضية، جراء حريق بفندق وكازينو يقع بالقرب من الحدود مع تايلاند.

ووثقت مقاطع فيديو، النيران وهي تلتهم المبنى الضخم، وبعضُ الأشخاص يحاولون القفز منه، فيما أوردت وسائل إعلام محلية أن أجانب كانوا يتواجدون داخل الكازينو لحظة اندلاع الحريق.

وذكرت الشرطة في تقرير أولي: إن فندق وكازينو “غراند دايموند سيتي” الذي نشب به الحريق الليلة الماضية، عددُ موظفيه يبلغ قرابة 400، بينما أوضح أحد متطوعي مؤسسة خيرية تايلاندية للإنقاذ شاركت في عمليات الإطفاء: إن الحريق بدأ في الطابق الأول لكنه انتشر بسرعة إلى الطوابق العليا.