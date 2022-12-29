أفصح كيليان مبابي، الذي تبددت أحلامه قبل 10 أيام في الفوز بكأس العالم للمرة الثانية عقب خسارته مع فرنسا بركلات الترجيح أمام الأرجنتين، عن رأيه بخصوص الاحتفال المستفز لحارس منتخب الأرجنتين إيميليانو مارتينيز بكأس العالم.

ويُشار إلى أن الاحتفالات تميزت بسعادة غامرة لزميل مبابي في النادي الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي فاز أخيرا باللقب الوحيد الذي كان مفقودا من خزائنه، ولكنها أصابت مبابي بالحزن لخسارة منتخب فرنسا.

وقال مبابي في تصريحاته: “لقد تحدثت مع ميسي بعد المباراة مباشرة، لقد هنأته لأن الكأس بالنسبة له كانت حلم الحياة، وكذلك الحال بالنسبة لي أيضا، لكنني فشلت، وعليك دائما أن تكون رياضيا محترفا جيدا”.

وبيّنت لقطة فيديو لمبابي، قام بنشرها على تويتر، وهو يرفض التعليق على احتفال حارس الأرجنتين إميليانو مارتينيز “بطريقة مستفزة” بعد الفوز بكأس العالم، واعتبر مبابي الحديث في هذا الشأن “غير مجد”.

وأضاف عن احتفالات (الأرجنتين) :” ليست مشكلتي؛ لن أضيع أي طاقة في مثل هذه الأشياء غير المجدية أهم شيء بالنسبة لي هو تقديم أفضل ما لدي للنادي، نحن ننتظر عودة ليو (ميسي) حتى نتمكن من البدء في الفوز بالمباريات وتسجيل الأهداف مرة أخرى”.