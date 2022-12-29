أوضح استشاري طب وجراحة العيون الدكتور معن الخراشي أن اعتلالات الشبكية أحد أكبر مسببات العمى وهي وراثية.

وقال الخراشي :” اعتلالات الشبكية ليس لها علاج حيث تكون مستقبلات العين في الشبكية نفسها لا تعمل بشكل طبيعي”.

وأضاف ” فحص الزواج مهم جدا ولكنه لا يستطيع اكتشاف الأمراض الخاصة بالعين، وإنما يحتاج إلى فحص جيني كامل للوالدين كما أن تكلفته كبيرة جدا”.