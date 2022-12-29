أوضح استشاري طب وجراحة العيون الدكتور معن الخراشي أن اعتلالات الشبكية أحد أكبر مسببات العمى وهي وراثية.
وقال الخراشي :” اعتلالات الشبكية ليس لها علاج حيث تكون مستقبلات العين في الشبكية نفسها لا تعمل بشكل طبيعي”.
وأضاف ” فحص الزواج مهم جدا ولكنه لا يستطيع اكتشاف الأمراض الخاصة بالعين، وإنما يحتاج إلى فحص جيني كامل للوالدين كما أن تكلفته كبيرة جدا”.
فيديو | استشاري طب وجراحة العيون د. معن الخراشي:
اعتلالات الشبكية أحد أكبر مسببات العمى وهي وراثية.. وفحص الزواج لا يكشفها بسبب التكلفة العالية #الراصد pic.twitter.com/Qsi2ifl41Y
— الراصد (@alraasd) December 28, 2022
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