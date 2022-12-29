كشفت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) وظيفة في التخصصات الإدارية والهندسية بمدينة الرياض.

وأوضحت الهيئة، أن المسمى الوظيفي هو: مُحلل تطوير أعمال، مشترطة: درجة البكالوريوس في التخصصات الإدارية والهندسية، فيما لا يُشترط وجود خبرة سابقة، كما يجب إتقان الأعمال وكتابة التقارير، إتقان اللغة الإنجليزية، مهارات تقنية المعلومات.

وأشارت إلى التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الخميس بتاريخ 1444/06/05هـ الموافق 2022/12/29م، عبر موقع هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية .