أنهت سيارة الهمر الجديدة سنة 2022 بطريقة مميزة وكان الخيار المناسب للبيئة والطبيعة كونها تعتمد بالكامل على الطاقة الكهربائية ، وهو حصول سيارة بيك اب جمس على هيكل خارجي بلون أخضر مميز.

وتأتي جي ام سي همر EV بقوة ألف حصان، كما حصلت على كت تعديل خارجية من قبل SoFlo التي تتخذ من ولاية فلوريدا الأمريكية مقراً لها، والتي تضمنت هيكل خارجي لونه أخضر green Kevlar ، وتم زيادة ارتفاع هذه المركبة الضخمة عن الأرض بمقدار 4 إنش مما يزيد من قدراتها على السير فوق الصخور الكبيرة.

وأصبحت تسير على اطارات جديدة ذهبية اللون حجم 20 إنش تسير على عجلات ضخمة مقاس 38 إنش، فيما زيادة الارتفاع والعجلات تضيف إلى الخلوص الأرضي المتاح همر كهربائية ، ولا تؤثر الترقيات على قدراتها ، ولا تؤثر التغييرات على السرعة.

وزودت السيارة بثلاثة محركات كهربائية يصدر من عملها قوة تصل إلى ألف حصان ويبلغ عزم الدوران فيها 15,591 نيوتن متر ، تبلغ القوة في نسخة اديشن 1 ( Edition 1 ) التي سبق وجربنا قيادتها 830 حصان وتمتلك نفس عزم الدوران 15,591 نيوتن متر ، وتتسارع السيارة الكهربائية من 0 وصولاً إلى سرعة 96 كم/س في 3,5 ثانية.