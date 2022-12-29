قُتل لاعب كرة القدم كودي فيشر البالغ من العمر 23 عامًا ، طعنًا بالسكين أثناء وجوده في ملهى كرين الليلي في برمنجهام بإنجلترا، أثناء احتفاله بيوم الملاكمة.

وتمكنت قوات الأمن، من القبض على رجلين للاشتباه في قتل لاعب كرة القدم الإنجليزي في ملهى ليلي للرقص؛ حيث كان كودي فيشر البالغ من العمر 23 عاماً، والذي كان لاعب كرة قدم خارج الدوري ومدرب رياضي مدرسي، تعرض للهجوم في ملهى The Crane في شارع أديرلي قبل الساعة 23,45 مساءً.

وكشفت صور نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي للاعب كرة القدم المقتول كودي فيشر بعد طعنه في حلبة رقص النادي، فيما أطلق المحتفلون اللقطات على هواتفهم بينما كافح المسعفون لإحياء اللاعب.

ووثق مقطع فيديو تمت مشاركته على Snapchat يُظهره مستلقيًا بلا حياة على حلبة الرقص، بينما قال صوت يُعتقد أنه صوت الشخص الذي قام بالتسجيل “لقد مات رجلي”، مضيفًا الرجل الغامض: “إنه لا يتحرك”.