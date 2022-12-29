مختص: مادة “الشبو” قد توازي إدمان مخدر الهيروين (فيديو)

أكد مدير البرامج العلاجية للإرشاد الأسري والنفسي في مركز رشد التخصصي حمد الشيحان أن سبب انتشار “الشبو” أنها رخيصة الثمن وسريعة الإدمان
وقال الشيحان :” مادة الشبو هي مادة منشطة من فصيلة الامفيتامين، وله مسميات عديدة أخرى كالثلج والكريستال”.
وأضاف ” مادة الشبو يدمنها الأشخاص بشكل سريع كما إنه من المواد التي قد توازي في إدمانها مادة الهيروين”.
فيديو | مدير البرامج العلاجية للإرشاد الأسري والنفسي في مركز رشد التخصصي حمد الشيحان:
سبب انتشار "الشبو" أنها رخيصة الثمن وسريعة الإدمان#برنامج_اليوم pic.twitter.com/VN5QhYD8IS
— برنامج اليوم (@Studioekhbariy) December 29, 2022
فيديو | مدير البرامج العلاجية للإرشاد الأسري والنفسي في مركز رشد التخصصي حمد الشيحان:
مادة "الشبو" قد توازي إدمان مخدر "الهيروين"#برنامج_اليوم pic.twitter.com/t25ZAtrygA
— برنامج اليوم (@Studioekhbariy) December 29, 2022
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