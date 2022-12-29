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الخميس29 ديسمبر

مختص: مادة “الشبو” قد توازي إدمان مخدر الهيروين (فيديو)

منذ 17 دقيقة
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مختص: مادة &#8220;الشبو&#8221; قد توازي إدمان مخدر الهيروين (فيديو)
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الرياض

أكد مدير البرامج العلاجية للإرشاد الأسري والنفسي في مركز رشد التخصصي حمد الشيحان أن سبب انتشار “الشبو” أنها رخيصة الثمن وسريعة الإدمان

وقال الشيحان :” مادة الشبو هي مادة منشطة من فصيلة الامفيتامين، وله مسميات عديدة أخرى كالثلج والكريستال”.

وأضاف ” مادة الشبو يدمنها الأشخاص بشكل سريع كما إنه من المواد التي قد توازي في إدمانها مادة الهيروين”.

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