يحظى المليارديرات على قدرًا هائلاً من الثروة التي تمنحهم القدرة على التأثير على العالم من حولنا من الاقتصاد إلى السياسة ووسائل الإعلام وغيرها من التخصصات من حولهم.

وكشفت مجلة فوربس أن هناك 2668 مليارديراً في العالم اليوم، منهم مؤسسو عمالقة التكنولوجيا الكبرى أو غيرها من الشركات التي نتفاعل معها في حياتنا اليومية وهم:

1. برنارد أرنو والعائلة

الرئيس التنفيذي ورئيس شركة LVMH (Moët Hennessy Louis Vuitton) ويبلغ صافي ثروته 180.8 مليار دولار .

2. إيلون ماسك

المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة Tesla الذي كان (حتى وقت قريب) أغنى شخص في العالم ، ويبلغ صافي ثروته 137.6 مليار دولار.

3. جوتام عداني

مؤسس ورئيس مجموعة Adani (مجموعة متعددة الجنسيات) ويبلغ صافي ثروته 125.2 مليار دولار.

4. جيف بيزوس : مؤسس أمازون ويقدر صافي ثروته بـ 106.3 مليار دولار.

5. وارن بافيت: الرئيس التنفيذي لشركة Berkshire Hathaway (شركة قابضة) ويبلغ صافي ثروته 106 مليارات دولار.

6. بيل جيتس: المؤسس المشارك لشركة Microsoft (MSFT) ويبلغ صافي ثروته 103.3 مليار دولار.

7. لاري إليسون: المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي السابق لشركة أوراكل ، ويبلغ صافي ثروته 100.9 مليار دولار.