قامت سيدة بالتحايل على راكبة في إحدى حافلات محافظة الغربية بمصر، وتركت لها رضيعتها وهربت.

وتفصيلاً، تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا يفيد ببلاغ من مواطنة بأنها أثناء ركوبها حافلة بمنطقة المعرض، طلبت منها سيدة ترتدي نقاباً بحمل طفل حديث الولادة لدفع النقود لمحصل التذاكر إلا أنها سرعان ما تركت الطفلة ولاذت بالفرار.

وأفادت بأنها استدعت سيارة الإسعاف لاستلام الطفلة لإيداعها أحد المستشفيات للاطمئنان على حالتها الصحية قبيل إيداعها إحدى دور الرعاية.

والجدير بالذكر أن إدارة البحث الجنائي كلّفت بتحري ظروف وملابسات الواقعة، وتحرير محضر بها وتفريغ الكاميرات.