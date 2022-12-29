اختتمت صباح هذا اليوم الخميس، بطولة تنس الطاولة لجميع المراحل “ابتدائي ومتوسط وثانوي” والتي ينظمها مكتب تعليم طويق بالرياض.

وجاء ذلك بحضور مساعد مكتب تعليم طويق الاستاذ احمد الشمراني، وبإشراف ومتابعة مشرفي التربية البدنية الاستاذ عبدالله الشبيلي، والاستاذ ابراهيم الموسى.

وفي نهاية البطولة، تم تكريم الطلاب الحاصلين على المراكز الأولى، والمعلمين المشاركين في هذه البطولة وإدارة المدرسة المستضيفة؛ حيث أقيمت البطولة في متوسطة قيس بن عاصم.