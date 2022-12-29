اختتمت صباح هذا اليوم الخميس، بطولة تنس الطاولة لجميع المراحل “ابتدائي ومتوسط وثانوي” والتي ينظمها مكتب تعليم طويق بالرياض.
وجاء ذلك بحضور مساعد مكتب تعليم طويق الاستاذ احمد الشمراني، وبإشراف ومتابعة مشرفي التربية البدنية الاستاذ عبدالله الشبيلي، والاستاذ ابراهيم الموسى.
وفي نهاية البطولة، تم تكريم الطلاب الحاصلين على المراكز الأولى، والمعلمين المشاركين في هذه البطولة وإدارة المدرسة المستضيفة؛ حيث أقيمت البطولة في متوسطة قيس بن عاصم.
جميلة جداً و مفيدة هذهِ النوعية من المناشط الرياضية و الفنية من رسم و مسرح و كذلك مهنية كالنجارة بين قطاع التعليم بجميع مراحلة ! أتذكر في مراحلي الدراسية بالمتوسطة و الثانوية كنا نشاكر في مثل هذهِ المناشط الصيفية و كنت أشارك في منشطين الرسم و النجارة و كنت أقضي و أستمتع بوقتي في هذهِ المناشط و بارك الله في جهود منظمي هذا النشاط الرياضي المفيد من قبل مكتب تعليم طويق و نتمنى جميع مكاتب التعليم في باقي المدن يحذون حذوهم.