وجه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، اتهامًا لمكتب التحقيقات الفيدرالي FBI، بأنه قبيل انتخابات 2020، حاول وقف نشر بيانات تحتوي على معلومات عن نجل الرئيس الحالي جو بايدن.

وقال ترامب في منشور عبر حسابه على Truth Social: “لقد علم للتو أن مكتب FBI الذي يحقق حول هانتر بايدن، أرسل العديد من طلبات الرقابة للحفاظ على سرية جميع أخباره السيئة قبل انتخابات 2020 مباشرة”.

وأضاف: “إن نفس الأشخاص الذين يجرون التحقيق بشأنه، أكدوا أنه لم يتلق دعاية سيئة في وسائل الإعلام”.

يُذكر أن ترامب كشف في أغسطس الماضي عن مداهمة منزله في ولاية فلوريدا من قبل موظفي مكتب التحقيقات الفدرالي، ووصفها بأنه “ملاحقة مخالفة للقانون، واستخدام منظومة العدل كسلاح.