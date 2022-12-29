قامت شركة صناعة السيارات الكهربائية الناشئة الكرواتية، بتطوير ريماك أوتوموبيلي، لافتة أنها أسرع سيارة كهربائية في العالم، وتطرحها للبيع مقابل 1ر2 مليون دولار.

وقالت الشركة أن السيارة ريماك نيفيرا ذات المقعدين استطاعت قطع 412 كيلومتر (256 ميلا) في الساعة في الاختبار الذي أجري في مضمار إيه.تي.بي أوتوموتيف بمدينة بابنبورج بألمانيا يوم 23 أكتوبر الماضي.

وأضافت ريماك في بيان صحفي :” إن سرعة السيارة وصلت إلى 258 ميلا في الساعة أي ما يعادل 415 كيلومترا في الساعة.”

وتابعت:” أن الاختبار الذي تم للسيارة لم يشهد حضور ممثل لموسوعة غينس للأرقام القياسية بهدف توثيق النتيجة لأن التوثيق يتطلب إجراءات عديدة ومعقدة،

وأوضحت أنها استخدمت بدلاً من ذلك جهاز ريس لوجيك-في8 الذي يقيس السرعة بدقة اعتمادا على تكنولوجيا تحديد الموقع عبر الأقمار الصناعية “جي.بي.إس”.

وتضم قائمة السيارات الكهربائية التي يقال إنها الأسرع في العالم بينينفارينا باتيستا بسرعة 217 ميلا في الساعة وأسبارك أو دبليو 1 بسرعة 249 ميلا في الساعة وموديل إس بلايد المعدلة من تسلا بسرعة 216 ميلا في الساعة.