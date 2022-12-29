كشفت تسريبات عن مواصفات خارقة في هاتف سامسونج المرتقب “جلاكسي إس 24 ألترا”.

وسيتم الكشف عن سلسلة هواتف “جلاكسي إس 23” في احتفالية ضخمة يوم 1 فبراير المقبل.

وتجهز الشركة مستشعرات “تليفوتوغرافية” جديدة كليًا لهذه الهواتف، وفق ما أورده موقع “جي إس إم آرينا” التقني المتخصص.

ويتوقع أن يستخدم المستشعر الجديد في عمليات تقريب صور أكثر دقة ووضوح مما يستخدم حاليا أو سيظهر بهاتف “جلاكسي إس 23 ألترا”، بحيث يمكن التقاط صور بعد تقريبها 3 أضعاف بدقة وجودة فائقين.

وأشارت مصادر إلى أنه يتوقع تحسين الكاميرا الرئيسية لهاتف “جلاكسي إس 24 ألترا”، مثل تحسين كاميرا “جلاكسي إس 23 ألترا” بفضل تقنيات جديدة اعتمدتها سامسونج قائمة على تحسين جودة الصورة بفضل علوم الألوان الأفضل و”خوارزميات الذكاء الاصطناعي”، وبمستشعر قد تصل دقته إلى 200 ميجابيكسل.