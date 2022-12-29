نشبت مشاجرة بين مواطنين كويتيين استخدمت فيها السيوف والسكاكين، قبل أن تتدخل قوات الأمن وتوقفهما وتحيلهما للجهات المختصة.

وتفصيلاً، ورد بلاغ لغرفة عمليات وزارة الداخلية بالكويت يفيد بنشوب مشاجرة داخل مستشفى الجهراء تم خلالها استخدام الأسلحة البيضاء.

وعلى الفور وصلت قوات الأمن إلى المستشفى حيث تبين أن خلافاً نشب بين مواطنين تسبب في تشاجرهما باستخدام السكاكين والسيوف، وسيطرت القوات الأمنية على طرفي المشاجرة وانتزاع السيوف والسكاكين منهما.

والجدير بالذكر أنه وفقًا للمادة 28 من القانون رقم 1991/13 بخصوص الأسلحة والذخائر بالكويت، فإنه لا يجوز حيازة الأسلحة البيضاء أو إحرازها أو حملها في الأماكن العامة.