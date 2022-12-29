أكد الناقد الرياضي عبد الكريم الجاسر أنه منذ 40 عاما والنصراويون يحاولون التشويش على الهلال، مبيناً أن رد الهلاليين دائما في الملعب.
وقال الجاسر :”إدارة النصر مازالت ترغب في إثارة هذه الأمور مثل الاحتجاج على اللاعب محمد كنو رغم علمهم بأن نسبة قبوله صفر”
وأضاف ” كلما يحاولون خارج الملعب التأثير على الهلال تجد الهلاليين داخل الملعب وبالتالي هذا يعني أنه ليس لهم تأثير ابدا إنما هي فقط لاشغال جماهيرهم وخلق قضية تخفف قليلا من الضغوط “.
عبد الكريم الجاسر: منذ 40 عاما والنصراويون يحاولون التشويش على الهلال ورد الهلاليين دائما في الملعب #المنتصف pic.twitter.com/mANBdQ1UER
— المنتصف – الإخبارية (@al_montasaf) December 28, 2022
منذ عدة عقود سابقة (كبيرهم.. وصغيرهم) وهذه هي ثقافتهم (ضجيج.. ادّعاء مظلومية.. ومحاولة تضليل وقلب للحقائق).. ألا يخجلون من أنفسهم.. ألا يدركون أن ما كان يمرره أسلافهم من (مغالطات.. ومن أكاذيب.. و…..) وكان ينطلي أيامها على البعض بأنه لا يمكن أن يتم تمريره في العهد الحديث (عصر التقنية.. وسرعة وسهولة الوصول للحقيقة حتى من لدى أصغر المشجعين.. لكن قالوها من زمان (من شبَّ على شيء شاب عليه)..
بقلم : صالح الهويريني