أكد الناقد الرياضي عبد الكريم الجاسر أنه منذ 40 عاما والنصراويون يحاولون التشويش على الهلال، مبيناً أن رد الهلاليين دائما في الملعب.

وقال الجاسر :”إدارة النصر مازالت ترغب في إثارة هذه الأمور مثل الاحتجاج على اللاعب محمد كنو رغم علمهم بأن نسبة قبوله صفر”

وأضاف ” كلما يحاولون خارج الملعب التأثير على الهلال تجد الهلاليين داخل الملعب وبالتالي هذا يعني أنه ليس لهم تأثير ابدا إنما هي فقط لاشغال جماهيرهم وخلق قضية تخفف قليلا من الضغوط “.