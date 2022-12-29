قرر الكثير من نجوم وأساطير كرة القدم الاعتزال خلال العام 2022 ، حيث ودّعوا الملاعب بعد مسيرة حافلة بالنجاحات والإنجازات، حققوا خلالها العديد من الألقاب والتتويجات؛ وذلك لأسباب مختلفة منها الإصابات والتقدم في العمر، ومنها أيضا عدم تلقي عروض مناسبة

ومن بين أشهر عشرة لاعبين اعتزلوا اللعب في 2022، الإسباني جيرارد بيكيه لاعب برشلونة الذي ودّع الملاعب بالدّموع في نوفمبر الماضي، وذلك خلال مباراة فريقه مع ألميريا بالدوري الإسباني.

واللاعب الثاني هو الفرنسي فرانك ريبيري البالغ من العمر 39 عاما، والذي لعب 12 عاماً في صفوف نادي بايرن ميونخ الألماني، حقق خلالها 9 مرات لقب الدوري الألماني وفاز بدوري أبطال أوروبا، وفاز بلقب أفضل لاعب في أوروبا لعام 2013. كما لعب مع منتخب فرنسا 81 مباراة دولية، وخاض تجارب أخرى مع فيورنتينا ومارسيليا وفيورنتينا وغلطة سراي وسليرنيتانا الإيطالي.

والنجم الثالث هو الأرجنتيني كارلوس تيفيز الذي أنهى مشواره في عمر 38 عاماً، بعد مسيرة حافلة وتجارب متنوعة، حيث لعب في صفوف بوكاجونيور الأرجنتيني ومانشستر يونايتد ومانشستر سيتي الإنجليزيين ويوفنتوس الإيطالي.

والنجم الرابع هو الأرجنتيني غونزالو هيغواين البالغ من العمر 34 عاما، والذي كان لاعبا في صفوف ريال مدريد لستة أعوام، وأهم الأندية التي لعب بها كانت نابولي ويوفنتوس وميليان في إيطاليا وتشلسي الإنجليزي.

أما النجم الخامس، فهو التركي أردا توران الذي قضى 6 مواسم في صفوف اتليتيكو مدريد الإسباني وبرشلونة الإسبانيين، خاض خلالها 233 مباراة أحرز فيها 37 هدفاً. كما لعب 100 مباراة دولية سجل خلالها 17 هدفا.

والنجم السادس هو الإنجليزي جاك ويلشر الذي اعتزل في عمر 30 عاماً بسبب الإصابة التي تعرض لها. ومن أبرز محطاته نجد أرسنال الإنجليزي و وست هام يونايتد، وبولتن وبورنموث ، كما شارك في 34 مباراة دولية مع منتخب الأسود الثلاثة .

والسابع هو البرازيلي فريد اللاعب السابق لليون الفرنسي عن عمر يناهز 38 عاماً، حيث ودع المستطيل الأخضر وسط حفاوة كبيرة من جماهير فلومينينسي التي تجمعت في ملعب “ماراكانا” الأسطوري.

أما الثامن فهو النيجيري جون أوبي ميكيل البالغ من العمر 35 عاما، والذي كانت أبرز محطاته في صفوف تشلسي الإنجليزي، وقاد منتخب نيجيريا للتويج بلقب كأس إفريقيا 2013. كما نجد أيضا كذلك الفرنسي الوران كوشيلي قائد فريق أرسنال سابقاً ولاعب بوردو الفرنسي، والذي اعتزل في سن 36 عاماً متوجاً مسيرته الدولية بـ51 مباراة دولية.

كما شهد هذا العام اعتزال البلجيكي التوماس فيرمايلن لاعب برشلونة سابقا، والإنجليزي جيرمان ديفو لاعب ساندرلاند، والصربي ألكسندر كولاروف لاعب انتر ميلانو الإيطالي، وفابيان ديل لاعب مانشستر سيتي الذي لم يجد العرض المناسب لمواصلة مشواره.

واعتزل أيضا الإنجليزي مارك نوبل لاعب وستهام، والذي سيصبح بداية من يناير المقبل المدير الرياضي بالنادي، كما اعتزل اللعب الياباني شونسوكي ناكامورا لاعب يوكوهاما وعمره 44 عاما لعب 98 مباراة دولية.