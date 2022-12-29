دعا المستشار الأسري فيصل الزهراني، الموظف بضرورة تصفية ذهنه من ضغوط العمل، حتى لا يعود للمنزل بنفسية سيئة ويؤثر بذلك على أسرته .
وقال الزهراني :” الموظف أو الموظفة قد يتعرضون لضغوط خلال العمل ويكون المدير هو السبب في ذلك لانه يمارس عليهم هذه الضغوط ولا يسهل أو يخفف عليهم الدوام”.
وأضاف ” أنصح الموظف والموظفة ألا يفكرون في الأشياء السلبية التي حدثت خلال يومهم أو خلال عملهم ويحولونها لايجابيات حتى لا تتراكم عليكم السلبيات وتفسد يومكم “.
#صباح_السعودية | "يجب على الموظف تصفية ذهنه من ضغوط العمل، حتى لا يعود للمنزل بنفسية سيئة" المستشار الأسري فيصل الزهراني. #قناة_السعودية pic.twitter.com/CIJ6SitF4K
— صباح السعودية🇸🇦 (@SabahAlsaudiah) December 29, 2022
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