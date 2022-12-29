دعا المستشار الأسري فيصل الزهراني، الموظف بضرورة تصفية ذهنه من ضغوط العمل، حتى لا يعود للمنزل بنفسية سيئة ويؤثر بذلك على أسرته .

وقال الزهراني :” الموظف أو الموظفة قد يتعرضون لضغوط خلال العمل ويكون المدير هو السبب في ذلك لانه يمارس عليهم هذه الضغوط ولا يسهل أو يخفف عليهم الدوام”.

وأضاف ” أنصح الموظف والموظفة ألا يفكرون في الأشياء السلبية التي حدثت خلال يومهم أو خلال عملهم ويحولونها لايجابيات حتى لا تتراكم عليكم السلبيات وتفسد يومكم “.