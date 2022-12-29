أجاب الشيخ سعد الشثري، على تساؤل أحد الأشخاص بشأن مدى وقوع الطلقة الثانية قبل انتهاء عدة الطلقة الأولى.

وتساءل زوج، عبر برنامج “فتاوى”، على قناة “السعودية”، قائلًا: “طلقت زوجتي الطلقة الأولى.. ثم بعد ثلاثة أسابيع وهي في العدة طلقتها الطلقة الثانية، فهل تحتسب الطلقة الثانية؟”.

وأكد الشيخ “الشثري”، أن جماهير أهل العلم أجمعت على احتساب الطلقة الثانية التي وقعت في مدة العدة وقبل انتهائها وهذا هو المشهور من مذاهب الأئمة الأربعة، وهناك طائفة من أهل العلم قالوا بعدم احتساب هذه الطلقة، داعيًا السائل بمراجعة جهات الفتوى.