كشفت شركة طيران أديل توفر تدريب على رأس العمل (رجال / نساء) بمحافظة جدة، مشترطة أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

وأوضحت أن الفرص التدريبية: متدرب – المحاسبة، متدرب – الإيرادات، متدرب – منسق التوظيف، مشترطة أن يكون المتقدم حاصل على درجة البكالوريوس في التخصص المناسب للفرصة التدريبية، أن تشير سجلات التأمينات الاجتماعية والخدمة المدنية بعدم تسجيل المتقدم على أي وظيفة خلال الستة أشهر السابقة.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى ألا يكون المتقدم على رأس العمل سواءً في القطاع العام أو الخاص، ألا يكون قد استفاد من برنامج تمهير سابقاً، إجادة اللغتين العربية والإنجليزية (تحدثاً وكتابةً)، إجادة استخدام الحاسب الآلي وخصوصاً برامج شركة مايكروسوفت (أوفيس).

وأشارت إلى أن التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الخميس بتاريخ 1444/06/05هـ الموافق 2022/12/29م، من خلال الرابط التالي:

1- متدرب – المحاسبة: من هنـــــــــــــــا

2- متدرب – الإيرادات: من هنـــــــــــــــــا

3- متدرب – منسق التوظيف: من هنـــــــــــــــــا