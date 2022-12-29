حذر خبراء الصحة من “حمية البيض المسلوق والماء”، للتنحيف السريع، والتي يتم الترويج لها من خلال إعلانات تجارية وتتضمن صورًا لنماذج أشخاص “قبل”و”بعد” اتباعها.

وأوضح خبراء الصحة من الجمعية البريطانية للتغذية BDA، أن مثل هذه الحميات مضللة ولا تستند إلى دلائل علمية.

وينصح خبراء التغذية بضرورة مراجعة مدى صحة أي حمية غذائية قبل اتباعها، فيما تقول المتحدثة باسم جمعية “BDA” مارسيلا فيوز “إن التركيز على فقدان الوزن أثناء وضع قرارات السنة الجديدة يمكن أن يؤدي غالبًا إلى اتباع ما يعرف باسم نظام (يويو) الغذائي”.

وتضيف: “هذا النظام يعني التنحيف السريع، ومع توقف الحمية يمكن استعادة المزيد من الوزن في المستقبل، ما قد يكون ضارًا بالصحة”.