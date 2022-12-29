حذرت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة من مواقد” معدلة من ورش حدادة ينتشر تداولها والتسويق لها في الفترة الراهنة.

وذكر عبدالرحمن الثنيان، مشرف مختبر مواقد الطهو بالهيئة، أن المواقد المعدلة يسهل اكتشافها لأنها بسبب عدم مطابقتها للمعايير والمواصفات القياسية،وذلك بحسب ما ذكره خلال حديثه بقناة الإخبارية.

ونصح الجميع بشراء المواقد الحاصلة على علامة الجودة، مضيفا أنه يمكن التأكد من جودتها من خلال تطبيق تأكد.