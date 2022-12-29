أعلن نائب رئيس لجنة الموارد البشرية وسوق العمل في غرفة الرياض، عبد العزيز العواد، العوامل التي ساهمت في نجاح سوق العمل السعودي خلال 2022.

وأضاف أن من بين هذه العوامل أن القرارات التي تصدر يعطى فيها مهلة لتصحيح الأوضاع، وذلك بحسب ما ذكره خلال حديثه في قناة الإخبارية.

ولفت إلى العوامل شملت أيضا إصدار الوزارة مبادرات واقعية، وإمكانية تطبيقها على أرض الواقع بعيدا على التطلعات التي لا يمكن تحقيقها.