أعلن “موسم الدرعية”، اليوم الخميس،عن طرح تذاكر مباريات النسخة المقبلة من بطولة السوبر الإسباني.

وتنطلق البطولة بمباراة ريال مدريد وفالنسيا يوم 11 يناير المقبل، بينما تقام مباراة نصف النهائي الأخرى بين ريال بيتيس وبرشلونة يوم 12 من ذات الشهر.

ويشارك ريال مدريد في بطولة السوبر بصفته حامل لقب الدوري، وفالنسيا بصفته وصيف كأس ملك إسبانيا التي تُوج بها ريال بيتيس، أما برشلونة فبفضل وصافة الليجا.

وتعدّ هذه النسخة الثالثة من كأس السوبر الإسباني التي تستضيفها المملكة، بعد نسخة 2020م التي أقيمت في محافظة جدة وتوّج بلقبها فريق ريال مدريد.