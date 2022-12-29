تداولت في الساعات الماضية أنباء حول زواج قائد المنتخب المغربي، رومان غانم سايس من الفنانة المغربية سلمى رشيد.

ومن جانبه علق سايس، على الموضوع، مطالبا الجماهير باحترام حياته الشخصية، مهددا باللجوء إلى القضاء في حال تواصل الأمر.

وقال سايس: “أولا وقبل كل شيء أود أن أشكر جميع من ساندنا في الفترة الأخيرة في بطولة كأس العالم، فما حققناه كان نتيجة تشجيعاتكم ووقوفكم بجانبنا”.

وتابع: “أغتنم الفرصة لأوضح لكم وألفت انتباهكم بخصوص مسيرتي المهنية التي حرصت على عدم مزجها بحياتي الشخصية والعائلية، ولكن رغم هذا ظهرت صور ومقاطع فيديوهات عبر الشبكات ومواقع التواصل الاجتماعي دون موافقتي، ما جعلني ألتمس منكم عدم التدخل في حياتي الخاصة”.

واختتم: “أتمنى ألا تتكرر هذه الأشياء مرة أخرى، وألا أكون مجبرا على اتخاذ التدابير القانونية اللازمة في حق الأشخاص المعنيين بالأمر. وأنوه بأنني دائما سأستمع إليكم وإلى نصائحكم واقتراحاتكم في سياق أنشطتي الرياضية، لكن بمجرد خروجي من الملعب أريد أن أكون قادرا على الاستمتاع بحياتي بسلام برفقة عائلتي، مثلكم جميعا”.