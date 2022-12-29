شعر زوار منطقة “بوليفارد وورلد” بموسم الرياض بالذهول عندما عرفوا أن بناء المنطقة استغرقت 82 يوما فقط على خلاف ما توقعوه.
وكان بعض الزوار قد سردوا مدد زمنية مختلفة بشأن المدة التي استغرقها بناء المنطقة التي تضم أبرز معالم وثقافة 10 دول، وذلك وفقا لـ”الإخبارية”.
واعتقدوا أن بناءها امتد لسنوات لكنهم اكتشفوا أنها لم تستغرق سوى أقل من 3 أشهر ما دفعهم للانبهار والذهول.
فيديو | قبل أن تظهر على غوغل ماب، إنشاء 10 دول في #بوليفارد_وورلد.. إنجاز سعودي يسبق التقنية العالمية في وقت قياسي
مزيد من التفاصيل مع مراسل #الإخبارية عاصم الرشودي#موسم_الرياض pic.twitter.com/tJ3rAotn9r
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) December 29, 2022
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