شعر زوار منطقة “بوليفارد وورلد” بموسم الرياض بالذهول عندما عرفوا أن بناء المنطقة استغرقت 82 يوما فقط على خلاف ما توقعوه.

وكان بعض الزوار قد سردوا مدد زمنية مختلفة بشأن المدة التي استغرقها بناء المنطقة التي تضم أبرز معالم وثقافة 10 دول، وذلك وفقا لـ”الإخبارية”.

واعتقدوا أن بناءها امتد لسنوات لكنهم اكتشفوا أنها لم تستغرق سوى أقل من 3 أشهر ما دفعهم للانبهار والذهول.