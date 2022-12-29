الاعداد السابقة للصحيفة
الخميس29 ديسمبر

فتاة زوجوها بعمر 6 سنوات تنتقم من زوجها ووالديها بعد 17 عاما

منذ 52 دقيقة
0
100
فتاة زوجوها بعمر 6 سنوات تنتقم من زوجها ووالديها بعد 17 عاما
تابعوا صدي على
أنقرة

قررت فتاة في تركيا الانتقام من والديها اللذين زوجاها بعمر 6 سنوات، ومن زوجها أيضا، وذلك بعد مرور 17 عاما على الواقعة.

ووصلت القضية إلى البرلمان التركي، حيث طالب نائب رئيس الكتلة النيابية لحزب “العدالة والتنمية” الحاكم في تركيا بإجراء تحقيقٍ فوري بشأن واقعة الزواج تلك التي تمّت في العام 2005 حين وافق رجل دين تركي على تزويج طفلته البالغة من العمر 6 سنوات آنذاك.

ويواجه والد الطفلة التي تبلغ الآن نحو 23 عاماً، عقوبة بالسجن لمدّة 27 عاماً على الأقل، وهي العقوبة ذاتها التي سيواجهها زوجها وأيضاً والدتها، في حال إدانتهم جميعاً بتهمة الاعتداء الجنسي على قاصر.

التعليقات

اترك تعليقاً

أخر الأخبار

فتاة زوجوها بعمر 6 سنوات تنتقم من زوجها ووالديها بعد 17 عاما

فتاة زوجوها بعمر 6 سنوات تنتقم من زوجها ووالديها بعد 17 عاما

منذ 52 دقيقة
0
100
تعليق قائد منتخب المغرب على أنباء زواجه من فنانة شهيرة

تعليق قائد منتخب المغرب على أنباء زواجه من فنانة شهيرة

منذ 1 ساعة
0
1099
طرح تذاكر مباريات السوبر الإسباني رسمياً

طرح تذاكر مباريات السوبر الإسباني رسمياً

منذ 1 ساعة
0
1150
حسم قضية طلاق دنيا بطمة من محمد الترك

حسم قضية طلاق دنيا بطمة من محمد الترك

منذ 1 ساعة
0
610
بالفيديو .. عوامل ساهمت في نجاح سوق العمل بالمملكة خلال 2022

بالفيديو .. عوامل ساهمت في نجاح سوق العمل بالمملكة خلال 2022

منذ 2 ساعة
0
1096