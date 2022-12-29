فتاة زوجوها بعمر 6 سنوات تنتقم من زوجها ووالديها بعد 17 عاما

قررت فتاة في تركيا الانتقام من والديها اللذين زوجاها بعمر 6 سنوات، ومن زوجها أيضا، وذلك بعد مرور 17 عاما على الواقعة.

ووصلت القضية إلى البرلمان التركي، حيث طالب نائب رئيس الكتلة النيابية لحزب “العدالة والتنمية” الحاكم في تركيا بإجراء تحقيقٍ فوري بشأن واقعة الزواج تلك التي تمّت في العام 2005 حين وافق رجل دين تركي على تزويج طفلته البالغة من العمر 6 سنوات آنذاك.

ويواجه والد الطفلة التي تبلغ الآن نحو 23 عاماً، عقوبة بالسجن لمدّة 27 عاماً على الأقل، وهي العقوبة ذاتها التي سيواجهها زوجها وأيضاً والدتها، في حال إدانتهم جميعاً بتهمة الاعتداء الجنسي على قاصر.