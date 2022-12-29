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الخميس29 ديسمبر

بالفيديو .. أصل تسمية يناير بهذا الاسم

منذ 46 دقيقة
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بالفيديو .. أصل تسمية يناير بهذا الاسم
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أوضح خبير الأرصاد الجوية، خالد الزعاق، أصل تسمية شهر يناير بهذا الاسم، حيث قال أنها مأخوذة من اللفظ اللاتينية “آينا” وتعني البوابة أي بوابة الدخول إلى سنة.

وأضاف أن أول هذا الشهر تكون الشمس في أقرب نقطة لها من الأرض، بينما سيحل في منتصف موسم شباط حيث الرياح التي لا تستقر على جهة معينة، وذلك بحسب ما ذكره خلال حديثه في قناة الإخبارية.

وأضاف أن في نهاية شباط تكون هناك 6 أيام صالحة لزراعة المحاصيل سواء كانت شتوية أو صيفية.

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