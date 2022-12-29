قال المحلل الاقتصادي، عبدالله اليمني القحطاني، إن المؤشر العام أغلق اليوم الخميس، على 10478 وبقيمة بلغت 3.6 مليار ريال وفوق النقطة 10385، والتي كانت مقاومة سابقة للمؤشر العام وقد تكلمت عن اهميتها الأسبوع الماضي، متزامنا أيضا بالإغلاق فوق متوسط العشرين يوم.

وأضاف أن الإغلاق اصطدم بالمقاومة الأخرى عند 10575، ولم يستطع اختراقها وباذن الله يخترقها الأسبوع القادم ليتوجه إلى الهدف المحدد سابقا عند 10820.

ولفت إلى أنه من المعلوم أن الإغلاق اليوم هو إغلاق أسبوعي وشهري وسنوي، مضيفا أن الإغلاق اليومي يعتبر إيجابي، أما الأسبوعي فيعتبر سلبي تحت النقطة 10600، والشهري أيضا سلبي بإغلاقه على شمعة سلبية وتحت نفس النقطة 10600

لذلك يعتبر السوق حاليا مضاربي، ولم يدخل لمرحلة الاستثمار مؤقتا حتى تتضح الرؤية بإغلاقات جيدة شهرية أو الوصول لمناطق طلب ودعم شهرية قوية وعند وصوله لها سوف أوضحها في حينه.