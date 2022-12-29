أعلن المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية أنه تم رصد 5 أعشاش للنعام تحوي أكثر من 80 بيضة.

وأضاف أنه رصد داخل هذه الأعشاش أكثر من24 فرخًا في أماكن متفرقة من محمية الإمام سعود بن عبدالعزيز الملكية.

وأكد أن ذلك جاء نتيجةً للجهود المبذولة في برنامج إعادة توطين النعام في بيئاته الأصلية.