حرص فخامة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على تقديم التهنئة إلى الفنان حسين الجسمي، بمناسبة عقد قرانه.

ومازح الرئيس المصري، حسين الجسمي قائلا: “خدوك من فرحك، ألف مبروك ونحن سعداء بوجودك معانا.. الإمارات شعب حبيب”.

والجسمي نشر مقطع فيديو خلال تلقيه التهنئة من الرئيس السيسي، وكتب ،:”الحمدلله ودي أغلى مباركة، شكراً حبيبتي مصر، شكراً فخامة الرئيس “.

وكان حسين الجسمي قد شارك في تقديم فقرة فنية، ضمن فعاليات النسخة الرابعة من احتفالية “قادرون باختلاف”، بحضور الرئيس السيسي.