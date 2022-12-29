توقع المحلل الاقتصادي، عبدالله باعشن، أن يشهد عام 2023 تضخم مصحوب بركود وتكلفة عالية وعملية أسعار الفائدة.

وأضافت أن عام 2022 شهد الحرب الروسية الأوكرانية وارتفاع أسعار الفائدة ومعدلات التضخم، وذلك بحسب ما ذكره خلال حديثه بقناة الإخبارية.

وأكد أن ارتفاع أسعار الفائدة ومعدلات التضخم ستساهم في الركود الاقتصادي العالمي.