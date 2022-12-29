صرحت النجمة الأمريكية، كيم كارداشيان بأنها لا تستبعد إنجاب المزيد من الأطفال، بعد انفصالها رسميا عن زوجها السابق كاني ويست.

وتحدثت كاردشيان البالغة من العمر 42 عامًا، عن أحلامها في الزواج مرة أخرى وإمكانية إنجاب طفل خامس.

وبسؤالها عما إذا كانت ستتزوج مرة أخرى، كشفت كيم أنها “تعتقد أن زواجها الرابع سيكون ساحرا”.

وأضافت: “أشعر بأنه يجب أن أستغرق وقتا كافيا لأكون جاهزة لشراكة جديدة، ولكني لا أريد أن أكون عازبة لبضع سنوات”.

يذكر أن كيم كارداشيان انفصلت عن كاني ويست في 2021، بعد زواجهما في 2014 وإنجابها لأربعة أطفال، وكانت قد تزوجت للمرة الأولى من دايمون توماس في الفترة من العام 2000 لـ 2004، ثم تزوجت من لاعب كرة السلة كريس همفريز وانفصلا بعد 72 يوما فقط.