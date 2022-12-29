رأت المستشارة الاجتماعية والنفسية هند الشريم، أن الصداقة بين الرجل والمرأة ليست مشكلة.

وقالت الشريم خلال برنامج “سيدتي”: “المشكلة عندما نتحدث عن الصداقة بين الرجل والمرأة يكون لدينا انحيازات معرفية من المجتمع الذي تربينا فيه، فلابد أحدد معلوماتي أول بأول وافتح فكري، عشان أشوف المجتمع والثقافة، والتطور الذي نريد الوصول إليه “.

وأضافت : صداقة الرجل والمرأة تحتاج إلى وعي عالي جدا، وانفتاح بعيدا عن فكرة أن اقتراب الاثنين يؤدي لتفاعلات كيميائية، نحن ما نوصل لهذه المرحلة، لأنه طبيعي لسنا حيوانات، لا يمكن الحكم على هذا الموضوع بهذه الطريقة، لأننا لدينا أخلاق وقيم تفرض على الشخص أن يكون محترم، ولديه حدود وملتزم بها”.

وتابعت: “صداقة الرجل دائما رائعة، الرجال يكونوا داعمين، ووجهات نظرهم في التعاطي مع الأمور تكون عقلانية”، موضحة أنه لا مانع من هذه الصداقة ولكن تكون مشروطة بوعي عالي. والانضباط الذاتي، وتقبل العقلية لهذا الموضوع والقدرة على التعامل معه.