أكدت منال الشهري المختصة بالأمن السيبراني، أن أكثر أساليب الاحتيال الالكتروني المنتشرة، تكون من خلال دعوات التبرع المجهولة واللعب على العواطف.

وأوضحت خلال برنامج “ياهلا” أن تقليد المواقع الرسمية من أشهر أساليب المُحتالين للإيقاع بالضحايا على الإنترنت.

وأضافت: “كل المُحتالين يلجأون إما للترغيب أو الترهيب للإيقاع بالضحايا”، ضاربة مثال بالرسائل التي تخبرك بأنه عليك تغيير كلمات السر الخاصة بك، أو إعلانات العاملات المنزليات أو أنك كسب شيء ما.

دعوات التبرع المجهولة واللعب على العواطف..

مختصة بالأمن السيبراني: "الهندسة الاجتماعية" أكثر أساليب الاحتيال الالكتروني المنتشرة @jalmuayqil#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/2zB0eXmH0t — برنامج ياهلا (@YaHalaShow) December 29, 2022