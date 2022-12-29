أوضح الخبير الهندسي سعود الدلبحي أسباب ميل مبنى فندقي بحي الحفائر في مكة المكرمة، مبينا فرص انهياره.

وقال الدلبحي خلال برنامج “ياهلا”: أن ” الميل يمكن أن يرجع إلى سببين، الأول تسرب مياه جوفية أسفل القواعد، ولكن العمارة مازالت متماسكة، مما يدل على أن الانهيار لم يكن جزئي”، مضيفا يمكن أن هناك تربة أو فجوة بين العمارتين واختلاف في التأسيس.

وأضاف: “أتوقع أن فوارق المنسوب والفراغ بين العمارة الجديدة والقديمة هو ما أدى لهذا الميلان”، مستكملا: “نحن ضد عملية الإزالة إلا بعد دراسة تكلفة المعالجة والإزالة”.

وبخصوص فرص انهيار المبنى، أشار إلى أنه لابد من دراسة الوضع بشكل جيد، واتخاذ قرار المعالجة إذا كان ذلك متاحا أو الإزالة.

ميل مبنى فندقي في مكة وإخلاء ساكنيه .. وخبير هندسي يوضح الأسباب وفرص انهيار المبنى @jalmuayqil#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/MOeh3pKXcD — برنامج ياهلا (@YaHalaShow) December 29, 2022

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