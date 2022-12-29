أكدت الأخصائية النفسية نادرة العصيمي، أن الإدمان على الجوال يسبب مشاكل جسدية ونفسية ويؤثر على على أسلوب الحياة.

وأوضحت العصيمي، أن فترات استخدام الجوال يجب أن تكون مؤقتة ومحدودة، مشيرة إلى أن الاستخدام لنحو 8 ساعات يعتبر إدمان.

وأشارت إلى أن استخدام الجوال فترات طويلة يسبب مشاكل جسدية في مفاصل اليد والرقبة حيث أن الاستخدام يعطي “وضعية جسد غير مريحة”.

وأضافت: “قد يسبب مشاكل نفسية أيضا بسبب مقارنة الشخص لحياته مع الآخرين، وقد يؤثر بشكل عام على أسلوب حياتك في التواصل مع الاخرين “.