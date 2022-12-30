وجه مركز إدارة الأزمات والكوارث بإمارة منطقة مكة المكرمة، اليوم (الجمعة)، عموم المواطنين والمقيمين إلى تجنب الأنفاق لإغلاقها؛ بسبب ارتفاع منسوب المياه احترازياً.

ودعا المركز إلى تجنب استخدام نفقي السلام والأندلس، واستبدالهما بالطرق البديلة حفاظاً على سلامة الجميع.

وقال المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد أن حي البساتين بجدة يسجل أعلى كمية أمطار حتى الساعة 11 مساء الخميس بـ44 ملم، وفرصة هطول الأمطار مستمرة، ويتابع المركز على مدار الساعة تطورات الحالة الجوية، والاستمرار بدعم الجهات الميدانية بالمعلومات والبيانات الآنية.