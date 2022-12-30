نشرت الفنانة درة جمهورها صورا جديدة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

و ظهرت درة بإطلالة رومانسية برفقة زوجها احتفالا بالعام الجديد ، ولاقت إعجاب الجمهور عبر السوشيال ميديا.

ومن ناحية أخرى، تحدّثت الفنانة درة عن شخصية “نورهان” التي تقدمها في مسلسل “المتهمة” ويعرض عبر منصة “شاهد vip”.

وأوضحت درة إن الشخصية أثرت عليها كثيرًا، موضحة: “الشخصية أثرت عليّ أثناء التصوير وبعده، طول الوقت بفكر فيها هي عندها فقدان ذاكرة جزئي، كنت مرعوبة من فكرة إن الواحد يصحى ناسي كل حاجة”