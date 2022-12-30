قالت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن نظام الضمان الاجتماعي المطور مُستمر ولا توجد مدة مُحددة لنهاية التسجيل به.

وأضافت الوزارة، أن النظام يستهدف المحتاجين فقط بغض النظر عن الجنس أو الحالة الاجتماعية أو الحالة الصحية إذا كانت الشروط والمعايير متحققة لدى المُتقدم.

وأشارت الموارد البشرية إلى أنه يمكن تقديم اعتراض عبر المنصة الإلكترونية من خلال الدخول على برامج الدعم الخاصة، ثم برنامج الضمان الاجتماعي، وبعدها يتم الدخول لأيقونة الأهلية والاستحقاق، واستعراض تفاصيل دورة الأهلية، على أن يتم تقديم اعتراض مع إرفاق الملفات المطلوبة حسب الاعتراض.