قال أحمد الشيخي مستشار قانوني أن القرار الذي صدر في حق نادي الهلال ومحمد كنو صحيح ولكن قرار رفض التدابير الوقتية للهلال مخالف للنظام.

وأضاف القانوني يرجع ذلك بسبب وجود محكم أجنبي قام بتطبيق قواعد محكمة كاس بينما نحن لدنيا قواعد إجرائية تم تطبيقها في كل التدابير الوقتية السابقة.

وتابع الشيخي يجب ألا نطبق قواعد كاس إلا إذا كان لدينا فراغ تشريعي ، و القواعد الاجرائية مترجمة باللغة العربية فقط فكيف يتم التعامل معها في ظل وجود حكام أجانب.

وأكد أن القواعد الاجرائية لابد من إعادة صياغتها بشكل كامل او جعلها نفس قواعد كاس ، لكن بالشكل الحالي يمكن أن تسبب بعض من المشاكل.