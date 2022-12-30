أوضحت وزارة التجارة، الحقوق التي يجب توفيرها لمالك السيارة عند صيانتها وبينها أخذ فاتورة موضحة لقطع الغيار.

وقال الوزارة، أنه يجب على الوكيل التجاري توفير الصيانة اللازمة للسيارة، وتقدير تكلفة أعمال الصيانة وقطع الغيار والاطلاع عليها من قبل مالك السيارة والموافقة عليها قبل البدء بأعمال الصيانة.

وتابعت التجارة أن الحقوق تشمل تحديد موعد الانتهاء من أعمال الصيانة في وثيقة مكتوبة وموقعة، واستلام وثيقة تبيّن حالة السيارة عند إحضارها والمحافظة عليها أثناء الصيانة.

كما تتضمن الحقوق تحمل الوكيل تكاليف شحن السيارة وإعادتها للمالك بعد صيانتها شرط أن يكون الخلل مشمول بضمان المنتج إذا كان أقرب مركز صيانة تابع للوكيل التجاري أو معتمد منه يبعد بمسافة تزيد عن 100 كم.

وأشارت الوزارة إلى أنه يجب أيضاً على الوكيل التجاري البدء بأعمال الصيانة خلال مدة لا تزيد عن 7 أيام من تاريخ الطلب إذا كان نوع العطل أو الخدمة لا يجريها سوى الوكيل، كما يحق للمالك صيانة السيارة في أي مركز صيانة مستقل دون أن يتأثر الضمان على أن تكون وفق توصيات الشركة المصنعة.