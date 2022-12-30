يشكو الكثير من الأشخاص من الدهون الزائدة والمتراكمة في البطن (الكرش) والأرداف، مما يجعلهم يجعلهم يلجاون لوسائل عديدة لانقاص الوزن والتي تتمثل في اتباع حمية معينة أو المواظبة على ممارسة التمارين الرياضية.

وينصح خبراء التغذية باتباع نظام غذائي متوازن حتى لا ينتج عنه أضرار للجسم ووظيفة أعضائه.

ويلك تقرير الضوء على أبرز الأطعمة المفيدة في التخلص من الكرش مثل:

1- “الزبادي”: يحتوي الزبادي قليل السكر الطبيعي أو اليوناني على العديد من أنواع البكتيريا النافعة والخمائر والأحماض، ويساعد على تحسين دورة الأمعاء ومنع الانتفاخ والغازات، مما يجعل البطن تبدو مسطحة أكثر.

2- “شاي الأعشاب”: ويشمل الشاي الأخضر وعرق السوس والنعناع، ويفيد في التخلص من السوائل الزائدة في الجسم والتقليل من احتباس الماء، فضلاً عن تسهيل عملية الهضم وإذابة الدهون بعد تناول الوجبات الدسمة.

3- “النخالة”: وتعتبر غنية بالألياف وتتبقى بعد استخلاص الدقيق من طحين الحبوب كالقمح والذرة والشوفان، ويُنصح بتناول نصف كوب من الحبوب التي تحتوي على النخالة يومياً، لتنظيم أداء الجهاز الهضمي والتخلص من الفضلات والحصول على بطن مسطحة.

4- “خضروات السلطة”: وتشمل الخيار والكرفس والفجل، وهي خضروات غنية بالعناصر الغذائية ولا تحتوي على الكثير من السعرات الحرارية التي تعمل على تراكم الدهون بالبطن، كما تساعد في التخلص من السوائل والفضلات وينصح بتناول وجبة يومية منها.

5- “البطيخ والتوت”: تحتوي هاتان الفاكهتان على نسبة منخفضة من السكر ما يقلل فرصة تكون الدهون، ويوجد بهما نسبة عالية جداً من الماء الذي يحمل على تحريك وتسريع الجهاز الهضمي لضمان الحصول على بطن مسطحة.